«Бостон» обыграл «Филадельфию», победы «Вашингтона» и «Шарлотт»

Баскетболисты «Бостон Селтикс» одержали первую победу в сезоне, в своём третьем матче регулярного чемпионата НБА одолев «Филадельфию Сиксерс» со счётом 102:92. Самым результативным игроком встречи стал новичок «Бостона» Кайри Ирвинг, набравший 21 очко, лучшими в составе «Филадельфии» признаны Джей Джей Редик (19 очков) и Джоэл Эмбиид (11 очков и 12 подборов).



В другом матче чемпионата «Вашингтон Уизардз» взял верх над «Детройт Пистонс», игра завершилась со счётом 115:111. Отметим результативную игру в исполнении Отто Портера-младшего, обеспечившего столичную команду 28 очками.



Наконец, «Шарлотт Хорнетс» добился победы над «Атлантой Хоукс» со счётом 109:91. Победу хозяевам принесли 26 очков Кембы Уокера, 20 очков Дуайта Ховарда и 15 пунктов Джереми Лэмба. Немецкий защитник «Атланты» Деннис Шрёдер набрал 25 очков.