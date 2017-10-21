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«Бостон» обыграл «Филадельфию», победы «Вашингтона» и «Шарлотт»

21 октября 2017, суббота. 06:10 Баскетбол

Баскетболисты «Бостон Селтикс» одержали первую победу в сезоне, в своём третьем матче регулярного чемпионата НБА одолев «Филадельфию Сиксерс» со счётом 102:92. Самым результативным игроком встречи стал новичок «Бостона» Кайри Ирвинг, набравший 21 очко, лучшими в составе «Филадельфии» признаны Джей Джей Редик (19 очков) и Джоэл Эмбиид (11 очков и 12 подборов).

В другом матче чемпионата «Вашингтон Уизардз» взял верх над «Детройт Пистонс», игра завершилась со счётом 115:111. Отметим результативную игру в исполнении Отто Портера-младшего, обеспечившего столичную команду 28 очками.

Наконец, «Шарлотт Хорнетс» добился победы над «Атлантой Хоукс» со счётом 109:91. Победу хозяевам принесли 26 очков Кембы Уокера, 20 очков Дуайта Ховарда и 15 пунктов Джереми Лэмба. Немецкий защитник «Атланты» Деннис Шрёдер набрал 25 очков.

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
92 : 102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Редик - 19, Бэйлесс - 18, Ковингтон - 12, Эмбиид - 11, Симмонс - 11, Шарич - 9, Фульц - 6, Макконнел - 4, Луваву - 2, Паллен, Коркмаз, Холмс, МакАду, Андерсон, Джонсон, Окафор, Стаускас
Бостон Селтикс: Ирвинг - 21, Хорфорд - 17, Тейтум - 15, Розир - 14, Ларкин - 10, Бэйнс - 10, Браун - 9, Ябуселе - 3, Бёрд - 3, Аллен, Моррис, Хэйворд, Оджелей, Тайс, Смарт, Надер
НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
115 : 111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Портер - 28, Уолл - 26, Бил - 25, Гортат - 10, Микс - 9, Скотт - 8, Маинми - 5, Убре - 4, Моррис, Майк, Саторански, Робинсон, Феликс, Макклеллан, Смит, Фрейзер, Маккалох
Детройт Пистонс: Джексон - 21, Брэдли - 18, Харрис - 15, Смит - 12, Кеннард - 11, Джонсон - 10, Лойер - 10, Драммонд - 9, Галлоуэй - 5, Марьянович, Толливер, Монтеро, Байкс, Элленсон, Морлэнд, Баллок
НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
109 : 91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 26, Камински - 21, Ховард - 20, Лэмб - 15, Грэм - 9, Монк - 6, Бэйкон - 6, О'Брайант - 6, Стоун, Зеллер, Матианг, Уильямс, Пейдж, Батюм, Картер-Уильямс, Кидд-Гилкрист
Атланта Хоукс: Шрёдер - 25, Принс - 15, Бэйзмор - 11, Дедмон - 11, Мускала - 9, Бэббит - 7, Коллинс - 5, Белинелли - 5, Дилэйни - 3, Магетти, Бембри, Ильясова, Айзея, Пламли, Дорси, Бруссино
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Джей Джей Редик Джоэл Эмбиид Дуайт Ховард Кайри Ирвинг Кемба Уокер
Новости. Баскетбол
21 октября 2017, суббота
06:10 «Бостон» обыграл «Филадельфию», победы «Вашингтона» и «Шарлотт»
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