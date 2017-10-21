Роуз: я – единственный, на ком не зафиксировали неспортивный фол в таком случае

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз уверен, что центровой «Милуоки Бакс» Грег Монро должен был получить неспортивный, а не обычный фол за нарушение правил на нём, которое привело к травме, в матче регулярного чемпионата между их командами.



«Думаю, я – единственный в лиге, на ком не зафиксировали неспортивный фол в такой ситуации. Это был обычный фол? Да, ладно», – цитирует Роуза ESPN.



Бригада судей, обслуживавших поединок, приняла решение после просмотра видеоповтора и мотивировала его тем, что Монро нарушил правила ненамеренно.