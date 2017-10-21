Керр: «Голден Стэйт» ещё находится в состоянии тренировочного лагеря

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, несмотря на победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс», в целом остался недоволен действиями команды.



«Мы пока не готовы показывать стабильную содержательную игру на протяжении всего поединка. Фактически «Голден Стэйт» ещё находится в состоянии тренировочного лагеря. Но мы продолжаем работать над всеми компонентами, и цель нам ясна», – передаёт слова Керра ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Уорриорз» со счётом 128:120.