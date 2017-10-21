Уолл: я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл сделал глобальный вывод о своём мастерстве после того, как поставил блок-шот разыгрывающему «Детройт Пистонс» Реджи Джексону на последней минуте матча регулярного чемпионата НБА между их командами.



«Думаю, я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА», – цитирует Уолла NBCS Washington.



На данный момент Уолл занимает пятое место в истории лиги по количеству блок-шотов среди разыгрывающих, уступая Деннису Смиту-старшему, Джейсону Кидду, Бэрону Дэвису и Доку Риверсу.