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Уолл: я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА

21 октября 2017, суббота. 11:31 Баскетбол

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл сделал глобальный вывод о своём мастерстве после того, как поставил блок-шот разыгрывающему «Детройт Пистонс» Реджи Джексону на последней минуте матча регулярного чемпионата НБА между их командами.

«Думаю, я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА», – цитирует Уолла NBCS Washington.

На данный момент Уолл занимает пятое место в истории лиги по количеству блок-шотов среди разыгрывающих, уступая Деннису Смиту-старшему, Джейсону Кидду, Бэрону Дэвису и Доку Риверсу.

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Джон Уолл
Новости. Баскетбол
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