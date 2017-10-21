Р. Джексон: мне было бы стыдно носить форму судьи после матча с «Вашингтоном»

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Реджи Джексон считает плохую работу судей одной из причин поражения от «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.



«Мне кажется, что «Детройту» просто не давали играть в баскетбол. Лично мне после такого поединка было бы стыдно носить полосатую форму судьи НБА.

Мы были намного быстрее. И показали это, когда в концовке нам всё-таки дали играть», – сказал Джексон во время общения с прессой после встречи.



Матч завершился поражением «Пистонс» со счётом 111:115. При этом «Вашингтон» в нём исполнил 35 штрафных, а «Детройт» – 20.