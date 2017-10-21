Итудис: перед матчем с «Автодором» ЦСКА нужно внести коррективы в игру

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий к предстоящему матчу с саратовским «Автодором», который состоится 22 октября в Москве в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Мы всегда с уважением относились к «Автодору». При этом для нас самым важным является прийти в себя после поражения в Мадриде. Нужно внести в игру соответствующие исправления, поскольку картина игры с «Реалом» была очень плохой», — цитирует Итудиса официальный сайт московской команды.

Согласно сообщению пресс-службы саратовского клуба, из-за травмы глаза матч пропустит Артем Клименко.