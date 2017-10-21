Мозгов: «Бруклин» способен пробиться в плей-офф

Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов считает, что его команде по силам выйти в плей-офф чемпионата НБА сезона-2017/18. 20 октября «Нетс» одержали первую победу в сезоне, обыграв на своём паркете «Орландо» (126:121). Мозгов в этой встрече набрал 4 очка и совершил 6 подборов.



«Хорошо, что мы одержали победу в первой домашней игре сезона. Хотя далеко идущие выводы делать рано — после игры тренер правильно сказал, что нам еще много над чем надо работать, нужно сокращать количество ошибок и потерь.



Потенциально мы можем забраться в плей-офф. Не хочу делать громких обещаний, ведь сезон только начался. Но мы способны пробиться в плей-офф, если каждый будет делать, что может и должен», — цитирует Мозгова ТАСС.