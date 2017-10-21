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Мозгов: «Бруклин» способен пробиться в плей-офф

21 октября 2017, суббота. 23:59 Баскетбол

Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов считает, что его команде по силам выйти в плей-офф чемпионата НБА сезона-2017/18. 20 октября «Нетс» одержали первую победу в сезоне, обыграв на своём паркете «Орландо» (126:121). Мозгов в этой встрече набрал 4 очка и совершил 6 подборов.

«Хорошо, что мы одержали победу в первой домашней игре сезона. Хотя далеко идущие выводы делать рано — после игры тренер правильно сказал, что нам еще много над чем надо работать, нужно сокращать количество ошибок и потерь.

Потенциально мы можем забраться в плей-офф. Не хочу делать громких обещаний, ведь сезон только начался. Но мы способны пробиться в плей-офф, если каждый будет делать, что может и должен», — цитирует Мозгова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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