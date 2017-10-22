Ховард поцеловал рефери после получения фола

Центровой «Шарлотт» Дуайт Ховард забавно отреагировал на зафиксированный с его стороны фол в матче с «Атлантой» (109:91), который состоялся 20 октября на домашней арене «Хорнетс». В этой игре Ховард оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и совершив 15 подборов.



В концовке встречи Ховард был наказан пятым персональным фолом. Однако это похоже не сильно расстроило игрока, который после свистка поцеловал рефери в макушку.

Видеозапись этого эпизода можно посмотреть в открытом доступе в интернет-сервисе «твиттер».