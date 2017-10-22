«Нью-Орлеан» договорился о подписании контракта с Джамиром Нельсоном

«Нью-Орлеан Пеликанс» договорился о подписании контракта с разыгрывающим защитником Джамиром Нельсоном, сообщает инсайдер The Vertical Шэмс Чарания. Соглашение рассчитано на один сезон.



Нельсон в среду был отчислен «Денвер Наггетс». Клуб пошёл на этот шаг, чтобы освободить место в составе для форварда Ричарда Джефферсона. В пятницу Нельсон получил статус свободного агента.

В минувшем сезоне 35-летний Нельсон провёл 75 матчей, в которых набирал в среднем 9,2 очка, 5,1 передачи и 2,6 подбора за 27,3 минуты.