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«Голден Стэйт» проиграл второй матч в сезоне, уступив «Мемфису» в гостях

22 октября 2017, воскресенье. 06:13 Баскетбол

Действующие чемпионы НБА потерпели второе поражение в трёх стартовых матчах сезона, уступив в Мемфисе со счётом 101:111.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, набравший 37 очков. На счету Кевина Дюранта 29 очков и 13 подборов. Главным творцом успеха «Мемфис Гриззлиз» оформивший дабл-дабл Марк Газоль (34 очка и 14 очков).

В другом матче игрового вечера «Майами Хит» взял верх над «Индианой Пэйсерс», матч завершился со счётом 112:108. В активе Горана Драгича 23 очка, Виктор Оладипо принёс «Индиане» 28 очков.

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
111 : 101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Мемфис Гриззлиз: Марк Газоль - 34, Эннис - 13, Эванс - 12, Чалмерс - 10, Конли - 10, Брукс - 9, Парсонс - 8, Мартин - 8, Харрисон - 5, Райт - 2, Хантер, Дэвис, Рэбб, Грин, Симмонс, Селден, Маклемор
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Дюрант - 29, Томпсон - 14, Ливингстон - 8, Макги - 4, Уэст - 4, Грин - 3, Кук - 2, Буше, Белл, Пачулия, Джонс, Луни, Янг, Игуодала, Маккоу, Касспи
НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
112 : 108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Уэйтерс - 19, Джонсон - 14, Олиник - 13, Ричардсон - 12, Микки - 8, Эллингтон - 8, Уинслоу - 6, Уайтсайд, Хаслем, Макгрудер, Уильямс, Хэммонс, Адебайо, Уолтон, Уайт
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 28, Сабонис - 18, Джефферсон - 14, Янг - 14, Коллисон - 10, Джозеф - 8, Богданович - 7, Лиф - 5, Стивенсон - 4, Робинсон, Тёрнер, Уилкинс, Самнер, Пойтресс, Анигбогу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Индиана Пэйсерс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Виктор Оладипо Горан Драгич Кевин Дюрант Марк Газоль Стивен Карри
Новости. Баскетбол
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