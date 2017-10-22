«Голден Стэйт» проиграл второй матч в сезоне, уступив «Мемфису» в гостях

Действующие чемпионы НБА потерпели второе поражение в трёх стартовых матчах сезона, уступив в Мемфисе со счётом 101:111.



Самым результативным игроком встречи стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, набравший 37 очков. На счету Кевина Дюранта 29 очков и 13 подборов. Главным творцом успеха «Мемфис Гриззлиз» оформивший дабл-дабл Марк Газоль (34 очка и 14 очков).



В другом матче игрового вечера «Майами Хит» взял верх над «Индианой Пэйсерс», матч завершился со счётом 112:108. В активе Горана Драгича 23 очка, Виктор Оладипо принёс «Индиане» 28 очков.