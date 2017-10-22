100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Торонто» разгромил «Филадельфию», «Детройт» преуспел в Нью-Йорке

22 октября 2017, воскресенье. 07:02 Баскетбол

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» одержали победу над «Филадельфией Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, игра в Канаде завершилась со счётом 128:94. Лучшим на паркете стал защитник «Торонто» Демар Дерозан, набравший 30 очков, Серж Ибака записал в свой актив 21 очко, Кайли Лоури — 17. Бен Симмонс в составе «Филадельфии» оформил дабл-дабл (18 очков и 10 подборов).

В параллельном матче «Детройт Пистонс» взял верх над «Нью-Йорк Никс», результат игры — 111:107. Лидер «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис набрал 33 очка, в составе «Детройта» дабл-даблом отметился Андре Драммонд (21 очко и 12 подборов), а Тобиас Харрис записал на свой счёт 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
128 : 94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Дерозан - 30, Ибака - 21, Лоури - 17, Пёлтль - 14, Райт - 14, Ногуэйра - 10, Майлз - 5, Валанчюнас - 5, Сиакам - 4, Ванвлит - 3, Ануноби - 3, Пауэлл - 2, Браун, Маккинни, Макдэниелс, Миллер, Кабокло
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 18, Бэйлесс - 16, Андерсон - 12, Окафор - 10, Шарич - 9, Фульц - 6, Редик - 6, Джонсон - 6, Ковингтон - 5, Луваву - 4, Макконнел - 2, Коркмаз, Паллен, МакАду, Стаускас, Эмбиид, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
107 : 111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 33, Кантер - 17, О'Куинн - 15, Хардуэй-младший - 14, Сешнс - 10, Бизли - 6, Макдермотт - 5, Ли - 4, Бейкер - 3, Томас, Джек, Кузминскас, Хикс, Нтиликина, Корнет, Ноа, Эрнангомес, Дотсон
Детройт Пистонс: Харрис - 31, Драммонд - 21, Джексон - 16, Смит - 10, Джонсон - 9, Толливер - 9, Лойер - 6, Брэдли - 5, Марьянович - 2, Кеннард - 2, Монтеро, Байкс, Элленсон, Галлоуэй, Морлэнд, Баллок
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Андре Драммонд Бен Симмонс Демар Дерозан Кайл Лоури Кристапс Порзингис Серж Ибака Тобиас Харрис
Новости. Баскетбол
22 октября 2017, воскресенье
08:12 «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Финикс» «+42», на счету Гриффина 29 очков
07:49 «Сан-Антонио» выиграл у «Чикаго», «Хьюстон» одержал победу над «Далласом»
07:38 Рекордные 44 очка Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Портлендом»
07:23 26 очков Энтони не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Ютой»
07:02 «Торонто» разгромил «Филадельфию», «Детройт» преуспел в Нью-Йорке
06:13 «Голден Стэйт» проиграл второй матч в сезоне, уступив «Мемфису» в гостях
05:37 «Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне, дома уступив «Орландо»
01:14 «Нью-Орлеан» договорился о подписании контракта с Джамиром Нельсоном
01:00 Ховард поцеловал рефери после получения фола
21 октября 2017, суббота
23:59 Мозгов: «Бруклин» способен пробиться в плей-офф
23:56 Лукич: «НН» набрал 90 очков, но проиграл, что-то нужно делать с защитой
23:21 НБА оштрафовала Казинса на $ 25 000 за оскорбление болельщицы
23:11 Украинский форвард Боломбой подписал двусторонний контракт с «Милуоки»
21:48 Портис извинился перед одноклубниками за драку с Миротичем
21:06 Итудис: перед матчем с «Автодором» ЦСКА нужно внести коррективы в игру
20:06 С. Обрадович: находимся в небольшом шоке после поражения от УНИКСа
19:10 Прифтис: УНИКС смог сохранить спокойствие в тяжёлый момент
18:46 Защитник «Валенсии» Эрик Грин — MVP второго тура Евролиги
18:30 Брайант: я специально учил французский язык, чтобы провоцировать Тони Паркера
18:10 20 очков Бэбба не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с УНИКСом
16:28 «Енисей» на своей площадке переиграл «Нижний Новгород»
15:28 Смит пропустит два следующих матча «Далласа»
13:57 Бембри выбыл на неопределённый срок из-за перелома запястья
12:56 Эмбиид: не чувствую себя игроком НБА из-за запрета выступать в сдвоенных матчах
12:41 Роскошный аллей-уп Марковича и Томаса – в топ-10 тура в Евролиге
12:38 Бертомеу: ФИБА разделила баскетболистов на игроков первого и второго сорта
12:15 Др. Грин: получил технический фол за то, что хотел залезть в голову Д. Казинса
11:52 Р. Джексон: мне было бы стыдно носить форму судьи после матча с «Вашингтоном»
11:41 Два блок-шота за три секунды в одном кроссовке Дюранта – в топ-10 дня в НБА
11:31 Уолл: я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА
11:28 Керр: «Голден Стэйт» ещё находится в состоянии тренировочного лагеря
10:42 Болл: стоит плохо сыграть в следующем матче, и меня снова назовут бездарностью
10:38 Роуз: я – единственный, на ком не зафиксировали неспортивный фол в таком эпизоде
09:56 Худ получил травму ноги в матче с «Миннесотой»
09:48 Боллу не хватило одного паса, чтобы стать самым юным автором трипл-дабла в НБА
09:45 Роуз не доиграл матч с «Милуоки» из-за растяжения голеностопа
09:27 Сокрушительный данк Робинсона – в видеообзоре матча «Химки» – «Жальгирис»
07:59 Первый дабл-дабл Болла в НБА помог «Лейкерс» обыграть «Финикс»
07:40 «Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне, справившись с «Нью-Орлеаном»
06:57 «Сакраменто» выиграл у «Далласа», «Миннесота» победила «Юту»
06:10 «Бостон» обыграл «Филадельфию», победы «Вашингтона» и «Шарлотт»
05:04 41 очко Вучевича за «Орландо» не помешали «Бруклину» впервые победить в сезоне
04:29 34 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом»
01:24 Пол может пропустить месяц из-за ушиба колена
20 октября 2017, пятница
23:51 «Валенсия» победила «Анадолу Эфес» благодаря 24 очкам Грина
Все новости RSS
Партнерский контент