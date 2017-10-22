«Торонто» разгромил «Филадельфию», «Детройт» преуспел в Нью-Йорке

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» одержали победу над «Филадельфией Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, игра в Канаде завершилась со счётом 128:94. Лучшим на паркете стал защитник «Торонто» Демар Дерозан, набравший 30 очков, Серж Ибака записал в свой актив 21 очко, Кайли Лоури — 17. Бен Симмонс в составе «Филадельфии» оформил дабл-дабл (18 очков и 10 подборов).



В параллельном матче «Детройт Пистонс» взял верх над «Нью-Йорк Никс», результат игры — 111:107. Лидер «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис набрал 33 очка, в составе «Детройта» дабл-даблом отметился Андре Драммонд (21 очко и 12 подборов), а Тобиас Харрис записал на свой счёт 31 очко.