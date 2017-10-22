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26 очков Энтони не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Ютой»

22 октября 2017, воскресенье. 07:23 Баскетбол

Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» потерпели первое поражение в сезоне, уступил соперникам из «Юты Джаз» со счётом 87:96. Самым результативным игроком стал новичок «Тандер» Кармело Энтони, набравший 26 очков. На счету Пола Джорджа 22 очка, а Рассел Уэстбрук завершил матч со скромными 6 очками.

В составе «Юты» дабл-дабл оформил Руди Гобер (16 очков и 13 подборов), в активе Джо Инглса 19 очков.

В другом матче игрового вечера «Денвер Наггетс» отпраздновал первую победу в сезоне, обыграв «Сакраменто Кингз» со счётом 96:79. Пол Миллсэп и Кеннет Фарид набрали по 18 очков, на балл меньше у Гэри Харриса.

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
96 : 87 (21:14, 23:20, 29:23, 23:30)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Инглс - 19, Гобер - 16, Рубио - 16, Фэйворс - 13, Джонсон - 12, Бёркс - 8, Нето - 4, Сефолоша - 4, Юдо - 2, Митчелл - 2, О'Нил, Худ, Гриффин, Экзам, Брэдли, Уолтерс, Йеребко
Оклахома-Сити Тандер: Энтони - 26, Джордж - 22, Адамс - 9, Фелтон - 8, Абринес - 7, Уэстбрук - 6, Роберсон - 3, Хьюстис - 3, Грант - 3, Дозьер, Паттерсон, Джонсон, Синглер, Коллисон, Фергюсон, Хэмилтон
НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
96 : 79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Фарид - 18, Миллсэп - 18, Харрис - 17, Бартон - 15, Мудиэй - 10, Пламли - 6, Лайлз - 5, Чендлер - 5, Маррей - 2, Эрнангомес, Артур, Джефферсон, Лайдон, Крэйг, Моррис, Йокич, Бисли
Сакраменто Кингз: Фокс - 18, Лябисье - 13, Рэндольф - 11, Ричардсон - 8, Мейсон - 7, Джексон - 5, Темпл - 4, Хилл - 4, Хилд - 3, Куфос - 2, Коли-Стайн - 2, Сэмпсон - 2, Кули, Богданович, Папаяннис, Картер, Джайлс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Юта Джаз Джо Инглс Кармело Энтони Кеннет Фарид Пол Джордж Пол Миллсэп Расселл Уэстбрук Руди Гобер
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