26 очков Энтони не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Ютой»

Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» потерпели первое поражение в сезоне, уступил соперникам из «Юты Джаз» со счётом 87:96. Самым результативным игроком стал новичок «Тандер» Кармело Энтони, набравший 26 очков. На счету Пола Джорджа 22 очка, а Рассел Уэстбрук завершил матч со скромными 6 очками.



В составе «Юты» дабл-дабл оформил Руди Гобер (16 очков и 13 подборов), в активе Джо Инглса 19 очков.



В другом матче игрового вечера «Денвер Наггетс» отпраздновал первую победу в сезоне, обыграв «Сакраменто Кингз» со счётом 96:79. Пол Миллсэп и Кеннет Фарид набрали по 18 очков, на балл меньше у Гэри Харриса.