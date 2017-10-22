Рекордные 44 очка Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Портлендом»

Баскетболисты «Милуоки Бакс» одержали вторую победу в сезоне, справившись на домашнем паркете с соперниками из «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 113:110.



Очередной яркий матч провёл нападающий «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший рекордные для себя 44 очка. Форвард записал на свой счёт 115 очков в трёх стартовых играх, едва не дотянув до клубного рекорда — Карим Абдул-Джаббар набрал 117 очков в трёх матчах сезона-1972/73.



Что касается «Портленда», Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум записали в свой актив по 26 очков.

Лучшие фрагменты игры Адетокунбо можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.