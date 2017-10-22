«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Финикс» — «+42», на счету Гриффина 29 очков

Баскетболисты «Финикс Санз» потерпели очередное сокрушительное поражение, на этот раз в противостоянии с «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 88:130.



Представители Калифорнии победили во всех четвертях, первую половину встречи выиграв с разницей в 14 очков. Самым результативным игроком матча стал лидер «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 29 очков и 8 подборов. Патрик Беверли отметился 15 очками и 6 перехватами.



Лучшим в составе «Финикса» признан украинец Алексей Лень, набравший 15 очков. В активе Тайсона Чендлера 6 очков и 14 подборов.