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Джей Ар Смит: у «Кливленда» лучшая скамейка в НБА

22 октября 2017, воскресенье. 10:10 Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит, потерявший место в стартовом составе после прихода Дуэйна Уэйда, заявил, что у его команды лучшая скамейка в лиге.

«Мы провели всего два матча, но у меня есть полная уверенность в моих товарищах по команде. Я думаю, что у нас лучшая скамейка в НБА. Я имею в виду, что вы можете использовать от шести до двенадцати игроков, и оценить это на фоне чужой скамейки. Так что у нас лучшая скамейка. Кроме того, у нас больше опыта.

В нашей команде есть много игроков стартового состава, которые являются запасными. Это очень ценно для нас. «Голден Стэйт» так играл в финале. И когда Айзея Томас вернётся в строй, наша скамейка станет ещё сильнее», – приводит слова Смита ESPN.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Джей Ар Смит
Новости. Баскетбол
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