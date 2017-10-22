Джей Ар Смит: у «Кливленда» лучшая скамейка в НБА

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит, потерявший место в стартовом составе после прихода Дуэйна Уэйда, заявил, что у его команды лучшая скамейка в лиге.



«Мы провели всего два матча, но у меня есть полная уверенность в моих товарищах по команде. Я думаю, что у нас лучшая скамейка в НБА. Я имею в виду, что вы можете использовать от шести до двенадцати игроков, и оценить это на фоне чужой скамейки. Так что у нас лучшая скамейка. Кроме того, у нас больше опыта.



В нашей команде есть много игроков стартового состава, которые являются запасными. Это очень ценно для нас. «Голден Стэйт» так играл в финале. И когда Айзея Томас вернётся в строй, наша скамейка станет ещё сильнее», – приводит слова Смита ESPN.

«Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне, дома уступив «Орландо»