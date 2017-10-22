Стивен Карри: не хотел попасть каппой в рефери

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что он неумышленно попал каппой в судью в концовке матча с «Мемфис Гриззлиз» (101:111).



«Мне показалось, что на мне нарушили правила во время прохода. Я был сильно разочарован. Я сделал что-то глупое и заслужил удаление. Я постараюсь больше не делать так.



Если я пытался бросить каппу в рефери, значит, у меня хорошая точность. Я много раз бросал каппу на паркет. Это, наверное, не лучшее, что можно сделать, но я делал это. Не думаю, что меня дисквалифицируют, но мои карманы наверняка станут намного легче.



Я не хотел бросать капу в судью. Если бы хотел этого, то попал бы в него», – приводит слова Карри The Score.

Карри и Дюрант были удалены в матче с «Мемфисом»