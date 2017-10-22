Дрэймонд Грин: поговорю с Карри и Дюрантом по поводу удаления

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал удаление партнёров по команде Стивена Карри и Кевина Дюранта в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».



«У нас удалили двух парней. Это недопустимо. Если мы собираемся побеждать и завоевать ещё один чемпионский титул, то игроки не должны получать удаления таким образом. Мне нужно поговорить с ними. Я должен сказать им, что они нужны нам на паркете, чтобы выигрывать матчи», – приводит слова Грина ESPN.



Напомним, что матч завершился победой «Гриззлиз» со счётом 111:101.

Карри и Дюрант были удалены в матче с «Мемфисом»