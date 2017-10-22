Соколов и Тодорович провели мастер-класс для воспитанников спортивной школы

Игроки «Химок» Дмитрий Соколов и Марко Тодорович провели мастер-класс для детей на «Арене Мытищи».



В занятии, которое продлилось около часа, приняли участие девочки 2003 и 2008 г.р. и мальчики 2003 и 2005 г.р. После разминки и индивидуальной работы все ребята приняли участие в двухсторонней игре вместе со своими кумирами. По окончании мастер-класса баскетболисты «Химок» подарили всем участникам подарки и поблагодарили их за любовь к баскетболу, за усердные тренировки и поддержку во время матчей Евролиги.



Фото доступно на официальной странице «Химок» в социальной сети «Инстаграм».