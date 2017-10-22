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Сокрушительные данки Джеймса Джонсона и Янниса Адетокунбо – в топ-10 дня в НБА

22 октября 2017, воскресенье. 12:42 Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли роскошная передача защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сокрушительные данки лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, форварда «Детройт Пистонс» Тобиаса Харриса, центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Мемфис Гриззлиз» Джерела Мартина и форварда «Майами Хит» Джеймса Джонсона, аллей-уп защитника «Мемфиса» Майка Конли на форварда Джеймса Энниса, а также эффектные блок-шоты центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича и Адетокунбо.

Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
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Новости. Баскетбол
22 октября 2017, воскресенье
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