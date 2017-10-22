Ч. Дженкинс: думаю о поиске своей роли в «Химках», а не про свои очки в Евролиге

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс признался, что его не беспокоит отсутствие набранных очков в первых двух матчах сезона в Евролиге.



«Если честно, сильно не думаю о том, что в следующем матче мы играем с моей бывшей командой. Сейчас я больше сосредоточен на том, чтобы найти свою роль в «Химках». Когда я сделаю это, то буду играть с большей уверенностью. То же самое могу сказать и про отсутствие набранных очков в первых двух матчах Евролиги. Меня больше беспокоит поиск своей роли, я должен понять, как могу приносить команде максимальную пользу.



Если всё-таки разбирать матчи с «Валенсией» и «Жальгирисом», то оба раза я быстро получал фолы, что выбивало из ритма. Большую часть первой половины этих матчей я провёл на скамейке, после чего было довольно сложно войти в игру. Но главное, что мы одержали две победы, мне не на что жаловаться. Когда будет шанс, когда будет правильный момент, я буду бросать – в этом не сомневайтесь. Я выкладываюсь в защите и надеюсь, что в конце концов всё начнёт получаться и в атаке», – приводит слова Дженкинса «Р-Спорт».

«Жальгирис» — пятая жертва «Химок» в сезоне «Химки» разбушевались и отказываются проигрывать. На этот раз бит «Жальгирис».