100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джордж: если честно, я счастлив, что «Оклахома» получила удар от «Юты» так рано

22 октября 2017, воскресенье. 13:59 Баскетбол

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал первое поражение команды в сезоне. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юте Джаз» на выезде со счётом 87:96.

«Мы хотим этих испытаний, мы хотим бороться с трудностями. Я думаю, что сегодня вечером нам показали, что команде придётся много работать и через многое пройти. Ничего не даётся просто так.

Честно говоря, я счастлив, что мы получили этот удар так рано. Это поможет нам. «Оклахому» ждёт долгий путь. Но нас устраивает такой расклад", — цитирует Джорджа ESPN.

26 очков Энтони не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Ютой»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз Пол Джордж
Новости. Баскетбол
22 октября 2017, воскресенье
14:13 Уэстбрук: я просто играю в свою игру, броски не имеют большого значения
13:59 Джордж: если честно, я счастлив, что «Оклахома» получила удар от «Юты» так рано
13:20 Дюрант: я не показывал средний палец болельщику
13:09 Ч. Дженкинс: думаю о поиске своей роли в «Химках», а не про свои очки в Евролиге
12:50 Василий Карасёв: «Зениту» приходится набирать форму по ходу сезона
12:42 Сокрушительные данки Джеймса Джонсона и Янниса Адетокунбо – в топ-10 дня в НБА
12:18 Соколов и Тодорович провели мастер-класс для воспитанников спортивной школы
12:18 Дрэймонд Грин: поговорю с Карри и Дюрантом по поводу удаления
11:40 Стивен Карри: не хотел попасть каппой в рефери
10:56 Карри и Дюрант были удалены в матче с «Мемфисом»
10:45 Теодосич получил травму ступни
10:10 Джей Ар Смит: у «Кливленда» лучшая скамейка в НБА
09:52 Адетокунбо посвятил личный рекорд результативности умершему отцу
09:33 «Голден Стэйт» показал худший старт регулярного чемпионата с 2009 года
08:12 «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Финикс» — «+42», на счету Гриффина 29 очков
07:49 «Сан-Антонио» выиграл у «Чикаго», «Хьюстон» одержал победу над «Далласом»
07:38 Рекордные 44 очка Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Портлендом»
07:23 26 очков Энтони не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Ютой»
07:02 «Торонто» разгромил «Филадельфию», «Детройт» преуспел в Нью-Йорке
06:13 «Голден Стэйт» проиграл второй матч в сезоне, уступив «Мемфису» в гостях
05:37 «Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне, дома уступив «Орландо»
01:14 «Нью-Орлеан» договорился о подписании контракта с Джамиром Нельсоном
01:00 Ховард поцеловал рефери после получения фола
21 октября 2017, суббота
23:59 Мозгов: «Бруклин» способен пробиться в плей-офф
23:56 Лукич: «НН» набрал 90 очков, но проиграл, что-то нужно делать с защитой
23:21 НБА оштрафовала Казинса на $ 25 000 за оскорбление болельщицы
23:11 Украинский форвард Боломбой подписал двусторонний контракт с «Милуоки»
21:48 Портис извинился перед одноклубниками за драку с Миротичем
21:06 Итудис: перед матчем с «Автодором» ЦСКА нужно внести коррективы в игру
20:06 С. Обрадович: находимся в небольшом шоке после поражения от УНИКСа
19:10 Прифтис: УНИКС смог сохранить спокойствие в тяжёлый момент
18:46 Защитник «Валенсии» Эрик Грин — MVP второго тура Евролиги
18:30 Брайант: я специально учил французский язык, чтобы провоцировать Тони Паркера
18:10 20 очков Бэбба не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с УНИКСом
16:28 «Енисей» на своей площадке переиграл «Нижний Новгород»
15:28 Смит пропустит два следующих матча «Далласа»
13:57 Бембри выбыл на неопределённый срок из-за перелома запястья
12:56 Эмбиид: не чувствую себя игроком НБА из-за запрета выступать в сдвоенных матчах
12:41 Роскошный аллей-уп Марковича и Томаса – в топ-10 тура в Евролиге
12:38 Бертомеу: ФИБА разделила баскетболистов на игроков первого и второго сорта
12:15 Др. Грин: получил технический фол за то, что хотел залезть в голову Д. Казинса
11:52 Р. Джексон: мне было бы стыдно носить форму судьи после матча с «Вашингтоном»
11:41 Два блок-шота за три секунды в одном кроссовке Дюранта – в топ-10 дня в НБА
11:31 Уолл: я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА
11:28 Керр: «Голден Стэйт» ещё находится в состоянии тренировочного лагеря
Все новости RSS
Партнерский контент