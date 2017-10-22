Джордж: если честно, я счастлив, что «Оклахома» получила удар от «Юты» так рано

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал первое поражение команды в сезоне. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юте Джаз» на выезде со счётом 87:96.

«Мы хотим этих испытаний, мы хотим бороться с трудностями. Я думаю, что сегодня вечером нам показали, что команде придётся много работать и через многое пройти. Ничего не даётся просто так.

Честно говоря, я счастлив, что мы получили этот удар так рано. Это поможет нам. «Оклахому» ждёт долгий путь. Но нас устраивает такой расклад", — цитирует Джорджа ESPN.