Харден: моя игра не изменилась из-за отсутствия Криса Пола

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после победы над «Даллас Маверикс» на домашнем паркете (107:91) отметил, что его функции не изменились в связи с травмой разыгрывающего «Хьюстона» Криса Пола, который может пропустить месяц из-за проблем с коленом.

«Это не так, моя игра не изменилась. Нужно просто создавать хорошие возможности для партнеров, забивать свои броски и играть правильно», — цитирует Хардена ESPN.

Харден набрал 29 очков, семь передач и три подбора за 30 минут, реализовав 10 бросков с игры из 19.