19 очков де Коло помогли ЦСКА разгромить «Автодор»

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над саратовским «Автодором» в матче очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В первой четверти команда Итудиса создала отрыв в 12 очков. В следующей десятиминутке гостям удалось немного сократить отставание. В результате на большой перерыв команды ушли при счёте 45:38 в пользу «армейцев». Определяющей в матче стала третья четверть, в которой ЦСКА победил со счётом 27:15.

В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса ещё немного нарастили преимущество, что позволило им довести матч до разгромной победы — 93:66.



Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 19 очков, у «Автодора» 17 очков в активе Майки Даунса.