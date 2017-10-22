17 очков Вильхальмссона не помогли «Астане» победить «Цмоки-Минск»

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и «Астаной». Победу в нём одержали хозяева, для которых этот успех стал первым в сезоне.

Уступив в первой четверти с разницей в восемь очков, хозяева сумели собраться, и уже на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 39:35.

В третьем игровом отрезке минчане нарастили преимущество, доведя его до "+11". Заключительный игровой отрезок прошёл в равной борьбе, что позволило хозяевам оформить победу со счётом 75:66.

Самым результативным в их составе стал Александр Семенюк, набравший 14 очков, у «Астаны» 17 очков в активе Хордура Вильхальмссона.