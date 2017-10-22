Маццон: «Автодор» совершает ошибки типичные для новичков

Главный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от ЦСКА (66:93), посетовав на отсутствие травмированных баскетболистов и неопытность игроков.

«Всегда приятно приезжать в Москву: это отличный город, и я бывал здесь много раз, руководил командами в Евролиге. Безусловно, у нас были хорошие моменты в игре. Но в третьей четверти ЦСКА стал превосходить нас в физическом плане, начал действовать агрессивно.

У нас молодая команда, и она совершает типичные ошибки для новичков. Проблемой стало отсутствие нашего основного центрового Клименко, из-за травмы не помог Кларк. Тем не менее мы старались и вынесли много полезного из сражения с одной из лучших европейских команд. Можно сказать, что из 40 минут на протяжении 18-20 мы показывали хороший баскетбол", — приводит слова Маццона официальный сайт Единой лиги ВТБ.