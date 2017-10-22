Флеваракис: «Астане» было сложно без Джастина Картера

Главный тренер «Астаны» Константинос Флеваракис прокомментировал поражение от «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ.



«Цмоки» — хорошая команда, она провела неплохие матчи в еврокубках. Мы демонстрировали неплохую игру, но только в первые 15 минут. Знали, что нам будет сложно, особенно без Джастина Картера. Ведь мы потеряли не просто лучшего снайпера: например, в последней игре против «Зенита» Картер совершил 9 подборов и отдал 3 передачи, также на нем сфолили 9 раз. Что ж, мы продолжим работать и, думаю, станем теми, кем хотим быть», — цитирует Флеваракиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.