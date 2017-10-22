«Зенит» вырвал победу у ВЭФа в матче Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке переиграл рижский ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ. Игра получилась равной, к большому перерыву команды подошли с разницей «+1» в пользу гостей. В третьем игровом отрезке ВЭФ упрочил своё преимущество ещё на 9 очков, однако в заключительной десятиминутке «Зениту» удался впечатляющий рывок «+9», и в итоге санкт-петербургская команда одержала победу со счётом 84:83 (19:16, 22:26, 22:29, 21:12).



Самым результативным игроком матча стал Роландас Фрейманис, набравший 19 очков, ещё 18 очков в составе ВЭФа на свой счёт записал Алекс Перез. В составе «Зенита» по 16 очков набрали Сергей Карасёв, Демонте Харпер и Кайл Курич.