Уэйд: ищу своё место в «Кливленде»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс»Дуэйн Уэйд подчеркнул, что он ещё не нашёл свою роль в новой для себя команде. Уэйд перешёл в «Кливленд» из «Чикаго» летом.



«Стараюсь найти свою роль в команде. Я никогда не был в подобной ситуации раньше. Ищу своё место, пытаюсь понять, как я могу быть максимально полезен команде. Всё случилось очень быстро. Эта неделя была очень долгой. Чем этот сезон отличается от предыдущих? Я всегда был первой или второй опцией в атаке, сейчас же всё иначе», — цитирует Уэйда ESPN.