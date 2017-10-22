В.Карасёв: «Зенит» играет в очень своеобразный баскетбол

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу над рижским ВЭФом в матче Единой лиги ВТБ — 84:83 (19:16, 22:26, 22:29, 21:12). Следующий матч «Зенит» проведёт 5 ноября в гостях против «Калева».



«Как я говорю в последнее время, для нас сейчас главное – победить. Сегодня мы остались ещё и без Симоновича. Мы играем в очень своеобразный баскетбол, сегодня на площадке было 4 «маленьких» и Валиев в качестве центрового, и нам очень сложно играть как в нападении, так и в защите», — цитирует Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.