Тони Паркер полностью допущен к контактным тренировкам с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер полностью допущен к контактным тренировкам, информирует ESPN.



35-летний разыгрывающий уже может играть в форматах «2-на-2» или «3-на-3». В ближайшую неделю француз планирует получить доступ к играм в формате «5-на-5».

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» получил повреждение в мае нынешнего года в матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Ранее сообщалось, что Паркер вернётся в строй после разрыва четырёхглавой мышцы бедра во второй половине ноября.