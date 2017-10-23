Нарушение Монро признали неспортивным фолом первой степени

Комиссия НБА признала нарушение центрового «Милуоки» Грега Монро неспортивным фолом первой степени, сообщает ESPN. Во время матча с «Кливленд Кавальерс» Монро обхватил разыгрывающего Деррика Роуза за шею во время аллей-апа, в результате чего Роуз приземлился на паркет.



Из-за инидента Роуз получил серьёзное растяжение левого голеностопа, о сроках восстановления баскетболиста пока ничего не сообщается. Роуз реализовал два штрафных и был заменён главным тренером. Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 116:97.