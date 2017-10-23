Теодосич выбыл на неопределённый срок из-за плантарного фасциита

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич, который в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (130:88) повредил левую ступню, выбыл на неопределённый срок. У игрока диагностирован плантарный фасциит, информирует ESPN.

Теодосич в игре с «Финикс Санз» провёл на площадке 11 минут, набрал 5 очков (2 из 3 с игры) и отдал 2 результативные передачи.

Милош присоединился к «Клипперс» минувшим летом, подписав двухлетнее соглашение на $ 12,3 млн. Ранее серб шесть лет выступал за московский ЦСКА.

Плантарный фасциит — заболевание, основным симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке. В большинстве случаев болевой синдром обусловлен воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной (подошвенной) фасции.