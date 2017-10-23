Трёхочковый баззер-биттер Уиггинса принёс «Миннесоте» победу над «Оклахомой»

«Миннесота Тимбервулвз» вырвал победу у «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 115:113 в пользу гостей.

Судьба матча решилась на последних секундах. За 4,7 секунды до финальной сирены Кармело Энтони реализовал трёхочковый и вывел вперёд «Тандер» — 113:112. В ответной атаке Эндрю Уиггинс реализовал дальний бросок с сиреной и принёс победу гостям.

Уиггинс разделил звание самого результативного игрока в составе «Миннесоты» с Карлом-Энтони Таунсом. Оба баскетболиста набрали по 27 очков, Таунс также сделал 12 подборов. За «Оклахому» 31 очко и 10 подборов набрал Расселл Уэстбрук, также дабл-дабл оформил Стивен Адамс (17 очков, 13 подборов). На счету Кармело Энтони 23 очка.