Эйндж: Хэйворд, скорее всего, выбыл до конца сезона

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж заявил, что форвард Гордон Хэйворд, получивший перелом ноги, вряд ли выйдет на паркет в этом сезоне.



«Когда Кевин Гарнетт получил травму в 2009 году, мы не были уверены, что он полностью пропустит сезон. Мы думали, что он скоро вернётся в строй, и это сильно затруднило нам задачу. Мы не были уверены, что нам делать, и пытались просто тянуть время. В данном случае Гордон, скорее всего, выбыл до конца сезона. Это другая ситуация», – приводит слова Эйнджа Boston Globe.

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