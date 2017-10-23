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Эйндж: Хэйворд, скорее всего, выбыл до конца сезона

23 октября 2017, понедельник. 09:43 Баскетбол

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж заявил, что форвард Гордон Хэйворд, получивший перелом ноги, вряд ли выйдет на паркет в этом сезоне.

«Когда Кевин Гарнетт получил травму в 2009 году, мы не были уверены, что он полностью пропустит сезон. Мы думали, что он скоро вернётся в строй, и это сильно затруднило нам задачу. Мы не были уверены, что нам делать, и пытались просто тянуть время. В данном случае Гордон, скорее всего, выбыл до конца сезона. Это другая ситуация», – приводит слова Эйнджа Boston Globe.

Шок в Кливленде. Хэйворд получает жуткую травму
В самом начале матча-открытия сезона НБА форвард «Бостона» Гордон Хэйворд сломал большеберцовую кость и лодыжку.
Источник: Boston Globe Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Гордон Хэйворд Дэнни Эйндж
Новости. Баскетбол
23 октября 2017, понедельник
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