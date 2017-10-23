Сборная России проведёт отборочный матч Кубка мира–2019 с Францией в Краснодаре

Российская федерация баскетбола (РФБ) определила место проведения заключительного домашнего матча первого отборочного раунда Кубка мира — 2019. По информации «Известий», 2 июля 2018 года подопечные Сергея Базаревича примут сборную Франции в Краснодаре.



Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отметил, что менеджмент краснодарского клуба готов помочь РФБ в проведении игры с Францией.



«Я действительно подтвердил Андрею Кириленко, что мы готовы принять этот матч. У нас есть опыт проведения игр квалификации Евробаскета против Швеции, мы понимаем роль менеджмента «Локомотива» в этом событии и готовы помочь РФБ провести это соревнование на высоком уровне. Для болельщиков это будет праздник, любители баскетбола съедутся со всего юга России и обеспечат сборной колоссальную поддержку. Тем более матч с Францией всегда очень принципиальный», – сказал Ведищев.

С. Карасёв: такую сборную мы ждали четыре года Интервью с нападающим, которого не хватило России на Евробаскете, чтобы завоевать медали.