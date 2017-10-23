Кириленко: Евролига специально не сделала в календаре окна под матчи сборных

Президент РФБ Андрей Кириленко верит, что сможет договориться с руководством ЦСКА и «Химок» об участии игроков в отборочных матчах Кубка мира – 2019, которые пересекаются с играми Евролиги.



«Евролига пошла на принцип и специально не предусмотрела в своём календаре окна под матчи национальных сборных. Хотя такие паузы теперь есть во всех турнирах на всех континентах за исключением НБА. Не думаю, что у Евролиги возникли бы серьёзные сложности с тем, чтобы сделать два окна по 10 дней. Но они продолжают стоять на своём в конфликте с ФИБА.



Понимаю, что игроки и руководство ЦСКА и «Химок» стоят перед непростым выбором. По регламенту спортсмен не имеет права отказаться от вызова в национальную команду, но на самом деле ситуация не такая страшная. По сути, всё сводится к двум датам: 24 ноября и 22 февраля, когда матчи сборных пересекаются с турами Евролиги. Думаю, мы сумеем договориться и решить эту проблему. Нам важны и клубы, и сборная. За последние годы мы научились вести диалог со всеми сторонами. Уверен, сможем договориться и на этот раз», – приводят слова Кириленко «Известия».

Сборная России проведёт отборочный матч Кубка мира–2019 с Францией в Краснодаре