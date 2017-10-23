Евролига не планирует менять календарь ради матчей сборных

Руководство Евролиги не будет вносить коррективы в календарь, чтобы матчи турнира не пересекались с отборочными поединками Кубка мира. Об этом заявил президент лиги Жорди Бертомеу.



«Это нужно спрашивать у ФИБА, что они будут делать. Мы в своём календаре менять ничего точно не будем, мы уже много лет играем в одни и те же даты. ФИБА в одностороннем порядке решила организовать эти матчи, заранее понимая, что лучшие игроки не будут доступны в это время. Последние пять лет мы предупреждали ФИБА об этом, предлагали варианты решения проблемы, но нас не слушали. Игры национальных команд слишком важны для развития баскетбола, нельзя обесценивать их таким образом. В случае неучастия лучших игроков этот отборочный турнир превратится в фальсификацию, обернётся большим риском для федераций и разочарованием для болельщиков.



У игроков есть обязательства перед клубами, которые необходимо уважать. Участие в матчах сборных в ноябре и феврале приведёт только к одному: ещё большей усталости от продолжительных путешествий и, как следствие, повышенному риску травм. Все мы надеемся, что игроки, которые не откликнутся на вызов в сборную, не будут наказаны. Если же какие-либо санкции всё же будут введены, то они будут оспорены, так как будут являться не чем иным, как дискриминацией игроков. Отмечу, что санкции ФИБА могут касаться только выступления игроков за сборные и, может быть, в национальных чемпионатах, но они никогда не отразятся на выступлении игроков в Евролиге. Мы защитим своих игроков», – приводит слова Бертомеу «Р-Спорт».

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