Барцокас: «Химкам» нужна специальная подготовка к игре с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Црвеной Звездой», который состоится 24 октября на домашней площадке подмосковной команды.



«Как и всегда, скажу, что не бывает простых игр. В двух предыдущих матчах, в Каунасе и Белграде, «Црвена Звезда» играла уверенно, они продемонстрировали желание победить. И нам нужно очень стараться, если мы хотим победить.



Конечно, нам нужна специальная подготовка к этой игре, не только тактическая, но и психологическая. Неважно, где мы играем: дома или в гостях, нам нужно быть хорошо подготовленными. По графику у нас предполагаются три домашних матча подряд, и нам нужно защитить домашнюю площадку. Но весь вопрос в наших способностях, я имею в виду подготовку», — цитирует Барцокаса официальный сайт турнира.