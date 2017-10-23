Защитник «Атланты» Шрёдер пропустит матч с «Майами»

Защитник «Атланты» Деннис Шрёдер не сможет выйти на паркет 23 октября в матче регулярного чемпионата НБА против «Майами». Игрок пропустит эту встречу из-за ушиба кости, который получил в последней игре с «Бруклином» (104:116).



Тем не менее Шрёдер рассчитывает вернуться на игровую площадку на этой неделе в гостевом матче с «Чикаго», запланированном на 26 октября. Рентген не выявил у баскетболиста серьёзных повреждений, сообщает Atlanta Journal Constitution. Своё первый домашний матч в текущем сезоне «Атланта» проведёт 27 октября против «Денвера».