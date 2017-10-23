«Хьюстон» заключит двусторонний контракт с Брайантом Вебером

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» подпишет двусторонний контракт с разыгрывающим защитником Брайантом Вебером, сообщает ESPN.



24-летний защитник будет изначально присоединён к фарм-клубу «Рокетс» в Лиге развития «Рио Гранде», однако в случае надобности момент может быть вызван в «Хьюстон».



Двусторонние контракты были введены в НБА по новому коллективному соглашению, одним из ограничений является то, что баскетболист может провести в НБА только 45 дней, тогда как остальную часть сезона должен выступать в Лиге развития.