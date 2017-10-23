Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск

Бывший президент РФБ Юлия Аникеева приговорена к 4,5 года колонии за хищение 44 млн рублей, сообщает ТАСС. Аникеева не явилась в суд на оглашение приговора, в связи с чем была объявлена в розыск. В данный момент она должна находиться под домашним арестом. Адвокат осуждённой Давид Хечян подчеркнул, что не знает местонахождения своей подзащитной.



Ранее адвокат подсудимой Давид Хечян заявил, что Аникеева обратилась в суд с письмом, в котором сообщила, что не будет присутствовать при оглашении приговора. По словам адвоката, в письме Аникеевой указывается, что она «видит бесполезным и бесперспективным бороться честным и законным способом за своё имя и свободу в связи с полным недоверием к решению суда», а также «не может оставить на произвол жизнь своей семьи: двух малолетних дочерей и пожилой мамы-инвалида».