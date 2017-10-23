Мазурс: в матче с «Калевом» всё решилось в последние две минуты

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс прокомментировал победу подопечных в матче с таллинским «Калевом». Этот триумф стал первым для пермяков в сезоне Единой лиги ВТБ, на счету эстонского коллектива три поражения в трёх матчах. Встреча завершилась со счётом 76:74 (19:18, 23:12, 14:27, 20:17).



«Для обоих команд этот матч был очень важен. Всё решилось в последние две минуты. Мы смогли замедлить темп и допустили меньше ошибок, чем соперник. Потому и победили», — приводит слова Николайса Мазурса официальный сайт Единой лиги ВТБ.