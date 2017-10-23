Варрак: «Парма», безусловно, сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер таллинского «Калева» Алар Варрак прокомментировал поражение от «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой пермяков со счётом 76:74 (19:18, 23:12, 14:27, 20:17). Для эстонского коллектива это поражение стало третьим подряд.



«К сожалению, во второй четверти был момент, когда мы вообще не могли забить. «Парма», безусловно, сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном. Мы же не смогли защитить домашнюю площадку, хотя игра была очень важна для нас», — приводит слова Алара Варрака официальный сайт Единой лиги ВТБ.