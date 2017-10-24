Харден и Адетокумбо — лучшие игроки недели в НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо стали лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации. Сезон НБА стартовал 18 октября.



«Хьюстон Рокетс» начал регулярный чемпионат с трёх побед подряд, Джеймс Харден в среднем за матч набирал 27,7 очка, отдавал 9 передач и совершал 4 подбора.



Статистика «Милуоки Бакс» чуть хуже, чем у «Хьюстона». На их счету две победы и одно поражение, а Адетокумбо в среднем за игру набирал 38,3 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 5 передач.