«Голден Стэйт» разгромил «Даллас» — «+30», Карри набрал 29 очков, Дюрант — 25

«Голден Стэйт Уорриорз» нанёс разгромное поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 133:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стивен Карри набравший 29 очков. У Кевина Дюранта 25 очков, у Клэя Томпсона — 21. За «Даллас» 19 очков набрал Уэсли Мэттьюз.

«Уорриорз» одержали вторую победу в сезоне при двух поражениях. «Маверикс» потерпели четвёртое поражение кряду.