28 очков Дерозана не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 101:97 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Ламаркус Олдридж, на счету которого 20 очков. Дэнни Грин набрал 17 очков, а Деджанте Мюррей оформил дабл-дабл — 16 очков, 15 подборов. За «Торонто» 28 очков набрал Демар Дерозан.

«Спёрс» одержали третью победу кряду на старте, а «Рэпторс» потерпели первое поражение в сезоне.