«Финикс» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Сакраменто»

«Финикс Санз» вырвал победу у «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 117:115 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Финикса» достигало 22 очков, однако в концовке «Санз» едва не упустили победу.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Девин Букер, набравший 22 очка. Ещё 19 в активе Маркиса Крисса. У «Сакраменто» 23 очка на счету Гарретта Темпла, ещё 19 — у Де'Аарона Фокса.

Эта победа стала для «Санз» первой в сезоне после трёх поражений на старте.