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«Финикс» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Сакраменто»

24 октября 2017, вторник. 07:34 Баскетбол

«Финикс Санз» вырвал победу у «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 117:115 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Финикса» достигало 22 очков, однако в концовке «Санз» едва не упустили победу.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Девин Букер, набравший 22 очка. Ещё 19 в активе Маркиса Крисса. У «Сакраменто» 23 очка на счету Гарретта Темпла, ещё 19 — у Де'Аарона Фокса.

Эта победа стала для «Санз» первой в сезоне после трёх поражений на старте.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
117 : 115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 22, Крисс - 19, Джеймс - 18, Джексон - 15, Юлис - 11, Чендлер - 9, Дэниелс - 7, Лень - 7, Бендер - 5, Уоррен - 4, Дадли, Бледсо, Рид, Джонс, Найт, Питерс, Уильямс
Сакраменто Кингз: Темпл - 23, Фокс - 19, Лябисье - 17, Хилд - 14, Богданович - 12, Коли-Стайн - 11, Джексон - 10, Куфос - 7, Хилл - 2, Сэмпсон, Рэндольф, Кули, Мейсон, Картер, Джайлс, Ричардсон, Папаяннис
«Финикс Санз» хочет обменять Бледсо из-за твита
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сакраменто Кингз Финикс Санз
Новости. Баскетбол
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