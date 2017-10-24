«Нью-Йорк», «Милуоки» и «Денвер» заинтересованы в обмене с участием Бледсо

«Нью-Йорк Никс», «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс» заинтересованы в обмене с участием разыгрывающего «Финикс Санс» Эрика Бледсо, сообщает ESPN. Все они уже связывались с руководством «Финикса», который хочет обменять защитника из-за его открытого нежелания играть в команде. При этом «Денвер» готов предложить взамен разыгрывающего Эммануэля Мудиая.

Бледсо потребовал обмена у руководства «Санс» ещё во время предсезонной подготовки. Он мотивировал это стремлением выступать за команду, ставящую перед собой высокие цели.