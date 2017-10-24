Деннис Смит: Дрэймонд Грин смешон, он просто не умеет прыгать так же высоко

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Деннис Смит не считает, что жёсткий фол на нём со стороны мощного форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в матче регулярного чемпионата НБА может служить поводом для гордости.



«Понятия не имею, о чём говорит Грин. Он просто сфолил на мне. Какие-то комментарии по этому поводу бессмысленны. Дрэймонд смешон и просто мелет чепуху. Он же не поставил мне блок-шот, ведь не умеет прыгать так же высоко.

Я не собираюсь отступать ни перед кем. Такой уж я человек», – цитирует Смита ESPN.



Встреча завершилась поражением «Далласа» со счётом 103:133.