Йокич: случайно толкнул Брукса, потому что засмотрелся на табло

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич утверждает, что неумышленно толкнул главного тренера «Вашингтон Уизардс» Скотта Брукса, когда шёл к скамейке запасных во время тайм-аута в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.



«Я засмотрелся на табло и поэтому случайно толкнул Брукса. Прошу прощения за то, что таким образом доставил неприятности своей команде», – передаёт слова Йокича ESPN.



Встреча завершилась поражением «Наггетс» со счётом 104:109, а Йокич получил технический фол за этот инцидент.